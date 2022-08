LPI-G: Alkoholisiert gefahren und erwischt

Greiz (ots) - Greiz: Da seiner Meinung nach, drei offensichtlich minderjährige Mädchen, am gestrigen Sonntag (21.08.2022), gegen 03:00 Uhr, nach Hause gehen sollten, forderte ein 30-Jähriger sie dazu auf. Plötzlich wurde er von mehreren Begleitern der Jugendlichen angegriffen und so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, tel.: 03661 6210. ...

mehr