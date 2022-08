LPI-G: Tür von Einkaufszentrum beschädigt

Gera (ots) - Gera: In der Zeit vom 18.08.2022, 12.00 Uhr bis 19.08.2022, 06.30 Uhr verschaffte sich ein derzeit noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Plauenschen Straße in Gera. Obwohl der Täter nichts entwendete, entstanden am Garagentor mehrere Hundert Euro Sachschaden. Die Polizei Gera hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der ...

