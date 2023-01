LPI-NDH: Mitteilung der Polizei. Absperr und Evakuierungsmaßnahmen nach Bombenfund im Stadtgebiet Nordhausen.

Heiligenstadt (ots) - Im Zeitraum vom Dienstag den 17.01.2023 um 22.30 Uhr bis Mittwoch den 18.01.2023 um 08.00 Uhr kam es in der Grünewaldstraße in Heiligenstadt zu einer Unfallflucht. An einem schwarzen Ford Fiesta, welcher vor der Hausnummer 17 geparkt war, wurde der zur Fahrbahn zeigende Außenspiegel beschädigt. Da sich ein möglicher Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte, wurden ...

