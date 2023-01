Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Zeugenaufruf.

Bild-Infos

Download

Heiligenstadt (ots)

Am Mittwoch den 18.01.2023 kam es zwischen 07.14 Uhr und 13.15 Uhr zum Diebstahl eines E-Bikes auf einem Fahrradabstellplatz in der Hugo-Engelmann-Straße 2 in Heiligenstadt. Das Fahrrad wurde durch den Eigentümer per Schloss am Fahrradständer der dortigen Wurst und Fleischwarenfabrik gesichert. Nach seiner Rückkehr bemerkte der Eigentümer dann den Diebstahl von Fahrrad und Fahrradschloss. Es handelte sich um ein E-Bike der Marke LIQBike. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Heiligenstadt unter Aktenzeichen ST/0017673/2023 telefonisch unter 03606- 651 312 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell