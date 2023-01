LPI-NDH: Fahrraddiebstähle im Zuständigkeitsbereich der Nordthüringer Polizei - Empfehlungen zum Schutz

Sollstedt (ots) - Einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus stellte eine 74-jährige Frau gestern Nachmittag in Sollstedt fest. Unbekannte Täter hatten erst das Zugangstor und dann eine Nebentür überwunden. Anschließend wurde das Haus durchwühlt. Am Ende stahlen die Täter verschiedene Gegenstände und Schmuck in einem vierstelligen Wert. Durch die Kriminalpolizei wurde entsprechende Tatortarbeit durchgeführt und ein ...

