LPI-G: Kind bei Unfall verletzt

Altenburg (ots) - Altenburg: Am gestrigen Tag (27.07.2022)drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 17.00 - 20.30 Uhr gewaltsam in eine Firma in der Martin-Luther-Straße ein. In der Folge entwendeten die Täter u.a. mehrere Prägeziffern für Kennzeichen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zur Tat bzw. den flüchtigen ...

