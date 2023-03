POL-PDLD: Wörth am Rhein; Vorstellung des Verkehrsunfallberichts 2022

Kandel (ots) - Am Montag gegen 10:30h wurden in Höhe der Feuerwehr Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Zwölf Fahrzeugführer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 70 km/h. Der Schnellste wurde mit 98 km/h gemessen. Außerdem waren vier Fahrzeuginsassen nicht angegurtet. Aufgrund der Baustelle auf der A 65 an der Anschlussstelle Kandel-Süd bleibt die Verkehrssituation in Kandel angespannt. ...

