POL-MS: 93-jährige Frau in Einfamilienhaus in Telgte tot aufgefunden - Obduktion bestätigt Gewaltverbrechen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster

Eine 93-jährige Witwe ist am Donnerstagabend (23.3.) tot in ihrem Einfamilienhaus am Achtermannweg in Telgte aufgefunden worden. Eine Obduktion am Freitagmorgen (24.3.) bestätigte den Verdacht eines Gewaltverbrechens. Eine Mordkommission bei der Polizei Münster unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Masthoff ist im Einsatz. "Die alleinstehende 93-jährige Frau wurde mit massiven Kopfverletzungen in ihrem Haus tot aufgefunden. Was Hintergrund der Tat gewesen sein könnte, ist bislang unklar", erläuterte Masthoff. "Die Räume des Einfamilienhauses sind augenscheinlich durchsucht worden. Erste Zeugenbefragungen und die Spuren am Tatort haben bislang keinen Tatverdacht gebracht." Wie ein möglicher Täter in das Haus gekommen sein könnte, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Ermittlungsbehörden sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und verdächtigen Personen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Presseanfragen beantwortet Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2415.

