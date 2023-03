Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuermeldung in einer Obdachlosenunterkunft - Keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 03. März 2022, 02.54 Uhr, Graf-Adolf-Straße., Friedrichstadt

Feuer im 6. Obergeschoss einer Obdachlosenunterkunft in der Innenstadt forderte einen Einsatz der Feuerwehr. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. 5 Bewohner mussten in einer anderen Unterkunft untergebracht werden, verletzt wurde niemand.

Um 02.54 Uhr meldete die Brandmeldeanlage der Obdachlosenunterkunft an der Graf-Adolf-Straße ein Feuer an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf. Umgehend alarmierte der Disponent Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Meldeadresse, an der die ersten Kräfte bereits zwei Minuten nach Alarmierung eintrafen. Als die ersten Einsatzkräfte auf die Graf-Adolf-Straße einbogen, waren Flammen aus einem geplatzten Fenster im 6. Obergeschoss sichtbar. Umgehend ließ der Einsatzleiter weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst der Landeshauptstadt nachalarmieren. Zeitgleich begaben sich mehrere Trupps mit Löschrohren und Rettungsgeräten über den Treppenraum des Gebäudes in Richtung Brandetage und kontrollierten auch die weiteren Bereiche des Gebäudes. Das Gebäude war schon vor Eintreffen der Feuerwehr durch den anwesenden Sicherheitsdienst evakuiert worden, sodass der Fokus schnell auf die Brandbekämpfung gelegt werden konnte. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen durch die bereits geborstenen Fenster auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Im Anschluss wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten und Kontrollen der Brandstelle durchgeführt sowie Lüftungsmaßnahmen mit Lüftern der Feuerwehr eingeleitet. Die Bewohner der Unterkunft, konnten durch den Rettungsdienst in einem Bus der Feuerwehr betreut werden. Der Rettungsdienst sichtete alle Bewohner, verletzt wurde niemand. 5 Personen konnten nicht in ihre Apartments zurückkehren. Für Sie konnte durch das Amt für Migration und Integration eine andere Unterkunft zur Verfügung gestellt werden. Eingesetzt waren 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Düsseldorf sowie des Rettungsdienstes. Der Einsatz endete nach circa zwei Stunden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

