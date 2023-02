Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abschlussbilanz Tulpensonntag: Ruhiger Karnevalssonntag für Feuerwehr und Rettungsdienst

Düsseldorf (ots)

Montag, 20. Februar 2023, 7 Uhr, Stadtgebiet Düsseldorf

Am durchweg bewölkten und teils verregneten Tulpensonntag feierten die Karnevalisten ausgelassen die fünfte Jahreszeit. Dabei prägte das Stadtbild vor allem die vielen Veedelsumzüge und das traditionelle Kö-Treiben auf der Königsallee. Zum Nachmittag hin nahmen auch der Besucherandrang in die Altstadt zu, wo sich die Möhnen und Jecken vor allem im Bereich des Alten Hafens, des Burgplatzes und der Freitreppe aufhielten. Für die einzelnen Karnevalstage setzte die Feuerwehr Düsseldorf auf eine detaillierte Einsatzplanung, um so für die Menschen in der Stadt eine schnelle Hilfe sicherzustellen. Dabei Unterstützte nicht nur die Freiwillige Feuerwehr tatkräftige, sondern auch die Düsseldorfer Hilfsorganisationen (Arbeiter Samariter Bund, Deutsches Rote Kreuz, Johanniter Unfallhilfe und Malteser Hilfsdienst) engagierten sich an Tulpensonntag für die Sicherheit der Karnevalisten. So hielten sich an Tulpensonntag rund 125 zusätzliche Einsatzkräfte bereit und unterstützten die 191 Feuerwehrleute und Notfallsanitäter*innen.

In den Erste-Hilfe-Bereichen betreuten und behandelten die Sanitäter bis in den späten Abend 103 (2020: 23) Menschen. Davon mussten zur weiteren medizinischen Behandlung 48 Patient*innen (2020: 19) in ein Krankenhaus transportiert werden. Im gesamten Berichtszeitraum verletzten sich fünf Menschen (2020: drei) an Glasscherben. Insgesamt versorgten die Einsatzkräfte neun (2020: 8) Jugendliche aufgrund von zu viel Alkoholkonsum.

Um dem erhöhten Einsatzaufkommen gerecht zu werden, hatte die Feuerwehr Düsseldorf zusätzliches Personal in Dienst genommen. Die Leitstelle war mit zusätzlichen Mitarbeitenden für das erhöhte Anrufaufkommen gut gerüstet. Dazu befanden sich weitere Rettungswagen, Krankenwagen und Notärzte im Einsatz. Im gesamten Stadtgebiet rückten bis Montag morgen 7 Uhr, die Rettungsdiensteinheiten zu 196 Notfalleinsätzen (2020: 251) und 98 Krankentransporten (2020: 124) aus, in 55 Fällen (2020: 50) unterstützte zusätzlich noch der Notarzt die medizinische Versorgung. Die Einheiten der Feuerwehr rückten in dieser Dienstschicht zu sechs (2020: 16) Feuermeldungen und 19 (2020: 24) technischen Hilfeleistungen aus. Insgesamt verzeichnete der Einsatzleitrechner der Leitstelle bis 7 Uhr am Montagmorgen 477 (2020: 453) Einsätze für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungs- und Sanitätsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell