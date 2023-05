Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Gefährliche Körperverletzung

Am Montag, 01. Mai 2023, gegen 23:00 Uhr meldete ein Zeuge eine gefährliche Körperverletzung. Am Sportplatz/Pfarrer-Landgraf-Straße sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen 10 Personen gekommen, bei der zwei Personen verletzt worden seien, die Tätergruppierung sei flüchtig. Ersten Erkenntnissen nach haben sich der Zeuge und die späteren Opfer, 21 & 24 Jahre aus Garrel, auf dem Weg nach Hause befunden. Man sei über das Schulgelände gegangen, wo man die 8-köpfige Gruppe junger Männer getroffen habe. Nach einem kurzen Gespräch, hätte die Gruppe plötzlich die drei Männer angegriffen. Hierbei wurden die beiden Opfer verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Zeugen, die Angaben zu den verdächtigen Personen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Garrel unter 04474/93942-0 oder die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0.

Emstek - Brand eines Pkw

Am Montag, 01. Mai 2023, gegen 14:45 Uhr befuhr die 47-jährige Geschädigte mit ihrem Pkw die Ladestraße, als sie während der Fahrt eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum ihres Pkw wahrnahm. Als die 47-Jährige aus Höltinghausen einen Blick in den Motorraum warf, traten hier bereits Flammen aus. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Emstek stand der Pkw bereits in Vollbrand, es gelang ihnen den Pkw zu löschen. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell