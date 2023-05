Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 30.04/01.05.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am 30.04.2023, gg. 12:08 Uhr ereignete sich auf der Ammerländer Straße in Barßel ein Verkehrsunfall. Ein 57-Jähriger aus Barßel fuhr mit seinem Pkw von dem Tankstellengelände auf die Ammerländer Straße auf. In diesem Moment befuhr eine 57-Jährige aus Barßel mit ihrem Motorrad die Ammerländer Straße in Richtung Ortsausgang. Die Motorradfahrerin hatte geblinkt. Aus diesem Grund fuhr der Barßeler mit seinem Pkw auf die Straße auf. Da die Motorradfahrerin nicht abbog, kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die Barßelerin stürzte mit ihrem Motorrad und verletzte sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell