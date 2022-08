Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei und Seniorenhelfer geben an Infostand wichtige Präventionstipps

Unna (ots)

Polizei und Mitglieder des Projektes "Senioren helfen Senioren" klären beim Seniorentag am Samstag (06.08.2022) in Unna über Präventionsmaßnahmen auf. Die Aktion richtet sich vorwiegend an ältere Menschen, um sie gezielt davor zu schützen, Opfer von Straftaten zu werden.

Mitarbeiter des polizeilichen Sachgebietes Kriminalprävention/Opferschutz sowie die ehrenamtlichen Seniorenhelfer sind von 11 bis 15 Uhr mit einem Infostand auf dem Markt vertreten. Die Experten stehen gerne für Fragen zur Verfügung, verteilen umfangreiches Informationsmaterial und geben wichtige Tipps zum Schutz vor Taschendiebstählen und Betrugsdelikten.

