POL-UN: Unna - Mann landet nach exhibitionistischen Handlungen im Polizeigewahrsam

Kamen (ots) - Im Zuge von gezielten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen fiel einer Streifenwagenbesatzung am Dienstagabend (02.08.2022) gegen 19.55 Uhr ein Autofahrer auf der Lünener Straße in Kamen auf, der am Steuer mit dem Handy am Ohr telefonierte. Im Kreuzungsbereich zum Westring hielten die Polizeibeamten den Pkw an. Der 42-Jährige war sichtlich nervös, weshalb ...

