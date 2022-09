Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Autofahrer fährt Kind an und flüchtet.

Lippe (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen (6. September 2022) an der Einmündung Hornsche Straße/ Willi-Hofmann-Straße ereignet hatte. Ein 13-jähriges Mädchen befuhr den dortigen Geh-/Radweg mit ihrem Fahrrad und beabsichtigte gerade den Einmündungsbereich zu überqueren. Dabei wurde sie gegen 7:20 Uhr von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren. Das Kind kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Wagens kurbelte die Seitenscheibe herunter und sprach das Mädchen in englischer Sprache an, ob alles okay sei. Obwohl die 13-Jährige entgegnete, sie sei verletzt, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Der Mann ist etwa 40 - 50 Jahre alt und hat sehr kurze Haare oder eine Glatze. Sein Wagen ist grau oder schwarz. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Unfallfahrer geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

