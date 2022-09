POL-LIP: Detmold. Bargeld und Mikrowelle erbeutet.

Lippe (ots) - Ein dreister Dieb erbeutete am Dienstag (6. September 2022) Bargeld bei einem Trickdiebstahl. Die Mitarbeiterin (34 Jahre alt) des Kiosks an der Ecke Mittelstraße/Untere Straße hatte die Kasse gegen 18 Uhr bereits abgerechnet und das Bargeld in zwei Geldtaschen aus Leder auf den Verkaufstresen gelegt. Plötzlich kam der bislang Unbekannte mit einem Plakat in der Hand in den Kiosk gerannt. Er lief sofort ...

