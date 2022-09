Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Dieb erbeutet Bargeld.

Lippe (ots)

Ein dreister Dieb erbeutete am Dienstag (6. September 2022) Bargeld bei einem Trickdiebstahl. Die Mitarbeiterin (34 Jahre alt) des Kiosks an der Ecke Mittelstraße/Untere Straße hatte die Kasse gegen 18 Uhr bereits abgerechnet und das Bargeld in zwei Geldtaschen aus Leder auf den Verkaufstresen gelegt. Plötzlich kam der bislang Unbekannte mit einem Plakat in der Hand in den Kiosk gerannt. Er lief sofort hinter den Tresen, verdeckte mit dem Plakat die Geldtaschen und sprach in einer fremden Sprache auf die 34-Jährige ein. Da sie ihn nicht verstand und auch nicht helfen konnte, verließ der Mann den Kiosk wieder. Als die Mitarbeiterin den Diebstahl der Geldtaschen bemerkte, war der Mann bereits über alle Berge. Die anschließende polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. Der Täter soll ca. 30 bis 32 Jahre alt, ca. 1,80 m bis 1,85 m groß, von hagerer Statur sein und eingefallene Gesichtszüge haben. Bekleidet sei er mit einer weißen Kappe, einem medizinischen Mundschutz, einem weißen T-Shirt, einer weißen, kurzen Hose sowie mit weißen Turnschuhen. Hinweise zu dem Diebstahl oder auf die Identität des Mannes richten Sie bitte unter 05222 98180 an die Kripo in Bad Salzuflen.

