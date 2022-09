Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Selbeck. Unbekannter fährt Katze an - Polizei beendet das Leiden des Tieres.

Lippe (ots)

Ein Streifenteam der Polizei Lippe wurde am Dienstagmorgen (30.08.2022), gegen 6:30 Uhr, nach Barntrup in die "Rote Kuhle" gerufen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte zuvor offenbar eine Katze angefahren, die schwerstverletzt auf der Straße lag. Das Tier war augenscheinlich nicht mehr zu retten, weshalb die Polizeibeamten sich um tierärztliche Hilfe zur Erlösung der Katze bemühten. Aufgrund der frühen Uhrzeit konnte jedoch kein Tierarzt in erreichbarer Nähe ausgemacht werden. Die Polizisten entschieden, das Leid der Katze selbst zu beenden. Eine Schussabgabe an der Fundstelle des Tieres war zu gefährlich und auch ein Bewegen des Tieres schlossen die Polizeibeamten aufgrund der schweren Verletzungen aus, so dass der Streifenwagen eingesetzt wurde. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte müssen leider regelmäßig mit verletzten Tieren umgehen, meist im Rahmen von Wildunfällen, was nicht immer leicht fällt. Das Tierwohl steht stets im Vordergrund. Leider gibt es manchmal keine Möglichkeit, das verletzte Tier zu retten. In diesen Fällen beendet die Polizei die Qual des Tieres möglichst schnell. Gegen die eingesetzten Polizeibeamten stellte ein Anwohner eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Ermittlungen dazu führt die Staatsanwaltschaft in Detmold.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell