POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Betrunken in den Straßengraben

Kieselbronn (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit sowie alkoholische Beeinflussung könnten der Grund dafür gewesen sein, dass in der Nacht auf Sonntag ein BMW-Fahrer auf der Kreisstraße 4530 von der Fahrbahn abkam und zwei Verkehrszeichen beschädigte.

Gegen 00:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Pkw-Lenker die Kreisstraße von Ispringen kommend in Richtung Kieselbronn. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sowie zu Hohem Alkoholgenusses in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte mit seinem Fahrzeug gegen zwei Verkehrszeichen bevor der BMW im Straßengraben zum Halten kam. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholvortest ergab eine Wert von 2,16 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Simone Unger, Pressestelle

