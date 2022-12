Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Einbruch in Wohnhaus

Neulingen (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Montag, 12.00 Uhr, und Freitag, 17.00 Uhr, in ein Wohnhaus im Ortsteil Bauschlott ein. Dabei hebelten die Unbekannten, mittels bislang unbekanntem Werkzeug, eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. In der Folge durchwühlten sie die Wohnung. Die Höhe des Diebesguts sowie der entstandene Sachschaden können derzeit nicht näher beziffert werden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminialdauerdienst, Tel.: 07231 / 186 4444, in Verbindung zu setzen.

Ein Hinweis der Polizei:

Ferienzeit ist Einbruchzeit. Laden Sie sich den hierfür erstellten Warnhinweis auf https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/ herunter und warnen Sie Familie, Freunde und Bekannte.

Christian Schulze

