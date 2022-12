Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Rohrdorf - Geschädigter Autofahrer gesucht!

Rohrdorf (ots)

Das Polizeirevier Nagold ist auf der Suche nach einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, dessen Fahrzeug am Donnerstagmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 4339 beschädigt worden sein soll. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 47-jährige Smart-Fahrerin gegen 14:00 Uhr die Kreisstraße von Rohrdorf kommend in Richtung Walddorf. Der zu hohe Alkoholgenuss könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass sie kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn geriet. Der ihr entgegenkommende Fahrzeugführer versuchte noch durch Ausweichen eine Kollision zu vermeiden, es kam jedoch zur Berührung der beiden Außenspiegel. Die 47-Jährige setzte ihre Fahrt fort. Eine hinter ihr fahrende Zeugin verständigte die Polizei. Diese konnte die Frau auf einem Parkplatz in Pfalzgrafenweiler antreffen und kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Sie musste eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben. Der bislang unbekannte Geschädigte, es handelte sich offenbar um einen blauen Pkw, wird gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Nagold, unter der Rufnummer 07452/9305-0, zu melden.

