POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Schwerer Verkehrsunfall: zwei Verletzte

Bad Herrenalb (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es am heutigen (Freitag) Vormittag auf der Kreisstraße 4331 gekommen. In der Folge sind zwei Personen schwerst verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 08:20 Uhr eine 39-jährige Audi-Fahrerin die Kreisstraße von Bad Herrenalb kommend in Richtung Bernbach. Zur gleichen Zeit befuhr ein 52-jähriger VW-Fahrer die Strecke in Richtung Bad Herrenalb. Auf Höhe der dortigen Golfanlage geriet die 39-Jährige aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und es kam zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der VW so stark deformiert, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde und nur mit Hilfe der Feuerwehr gerettet werden konnte. Er erlitt lebensgefährlichen Verletzungen. Die Audi-Fahrerin trug schwere Verletzungen davon. Beide Personen wurden durch Rettungsfahrzeuge in Krankenhäuser eingeliefert. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

