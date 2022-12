Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

An der Kreuzung Zerrenerstraße/Emilienstraße hat sich am Donnerstagmorgen ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 08:15 Uhr ein 56-Jähriger mit seinem VW die Zerrenerstraße. An der genannten Kreuzung beabsichtigte er bei Grünlicht nach links in die Emilienstraße abzubiegen. zur gleichen Zeit wollte eine 83-jährige Fußgängerin die Zerrenerstraße in Richtung Emilienstraße an einer Fußgängerfurt querende. Die Fußgängerampel zeigte ebenfalls Grünlicht. Auf der Fußgängerfurt kam es zum Zusammenprall zwischen Fahrzeug und Fußgängerin. Sie erlitt hierdurch Verletzungen welche stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Simone Unger, Pressestelle

