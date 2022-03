Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch (02.03.22), 16.30 Uhr, und Donnerstag (03.03.22), 05.50 Uhr, in ein Lebensmittelgeschäft an der Elbinger Straße/Ecke Rosenstraße in Leeden eingebrochen. Sie entwendeten diverse Gegenstände - unter anderem Zigaretten im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. Außerdem brachen sie offenbar einen Tresor in einem Kellerraum auf, dieser war jedoch leer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

