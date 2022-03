Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, 66-jährige E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Tecklenburg (ots)

Eine 66-jährige E-Bike-Fahrerin aus Ibbenbüren hat sich am Mittwoch (02.03.22) bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Die 66-Jährige fuhr auf dem Radweg an der Straße Im Bocketal in Richtung Laggenbeck. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren fuhr zur gleichen Zeit mit einem schwarzen Jeep auf der Lengericher Straße in Richtung Tecklenburg. Die Jeep-Fahrerin wollte gegen 13.45 Uhr nach rechts in die Straße Im Bocketal abbiegen. Dabei übersah sie offenbar die E-Bike-Fahrerin, die von rechts kam. Der Land Rover der 32-Jährigen touchierte den hinteren Teil des E-Bikes. Daraufhin stürzte die Radfahrerin und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 1100 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell