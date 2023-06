Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher stehlen Tresor

Paderborn (ots)

(mb) An der Rathenaustraße und an der Balhornstraße sind Einbrüche in Gewerbebetriebe verübt worden. Auch ein versuchter Wohnungseinbruch wurde gemeldet.

Am Montagvormittag (19.06.2023) wurde die Polizei zu zwei Einbruchsversuchen an der Rathenaustraße gerufen. Zwischen Bahnhofstraße und Aldegrever Straße hatten der oder die Täter versucht, über Nacht in einen Asia-Markt sowie einen Fisch-Verkaufswagen einzubrechen. An den Türen wurden massive Hebelspuren festgestellt. Die Täter waren allerdings nicht hineingelangt.

Auch an der Balhornstraße fiel am Montagmorgen ein Einbruch auf. Ziel der Täter war ein Blumenladen auf dem Lidl-Parkplatz. Zwischen Samstagabend und Montag war die Eingangstür aufgebrochen und stark beschädigt worden. Der Laden wurde durchsucht und ein Wandtresor aus der Befestigung gerissen. Den Safe entwendeten die Einbrecher.

Bewohner eines Mehrparteienhauses gegenüber des Nettomarkts an der Rathenaustraße meldeten am Montagnachmittag einen Einbruchsversuch in eine Wohnung im zweiten Stock. Die Mieter hatten die Wohnung morgens um 09.30 Uhr verlassen und die Einbruchspuren um 14.10 Uhr festgestellt. In die Wohnung waren die Täter nicht gelangt.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

