Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug (FOTO)

Lingen (ots)

Am 28. Juni des vergangenen Jahres kam es in Lingen zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse einer Frau, während diese in einem Discounter an der "Meppener Straße" einkaufte. Die Geldbörse der Frau wurde später durch Passanten im Nahbereich des Discounters aufgefunden und abgegeben. Am selben Tag kam es zwischen 16.23 Uhr und 16:25 Uhr zu drei Geldabhebungen in Höhe von jeweils 1000 Euro in einer Bankfiliale an der "Meppener Straße". Die Polizei sucht mit Fotos (siehe Anhang) nach der unbekannten Person. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 entgegen.

