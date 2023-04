POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in den Geräteraum der Leichenhalle in Arzfeld

Gerolstein / Hillesheim (ots) - In einem nicht genau bestimmbaren Zeitraum in der letzten Woche begaben sich bisher unbekannte Täter in die Baumärkte in Gerolstein und Hillesheim und entwendeten hier Waren in Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürften sie arbeitsteilig vorgegangen sein, indem die Mitarbeiter*innen abgelenkt wurden, so dass Sicherungsetiketten an Waren entfernt ...

mehr