POL-OG: Ettenheim - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ettenheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend sind die Beamten des Polizeipostens Ettenheim auf der Suche nach Zeugen. Die Fahrerin eines Audi war gegen 19:45 Uhr auf der Johann-Baptist-von-Weiß-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Die Fahrerin eines Opel befuhr zur selben Zeit die Otto-Stoelcker-Straße, als es an der Kreuzung der beiden Straßen zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Ein im Audi mitfahrendes Kind wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf 35.000 Euro geschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben bezüglich der Anzeige der Ampel, sind die Beamten nun auf der Suche nach Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07822 446950 bei der Polizei zu melden. /ma

