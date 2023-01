POL-OG: Gaggenau - Streit eskaliert

Offenburg (ots) - In den frühen Morgenstunden war in einem Garten in der Waldstraße aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die sofort alarmierte Feuerwehr übernahm kurz nach 5 Uhr die Brandbekämpfung an der betroffenen Gartenhütte. Die Flammen hatten schnell auf das in unmittelbarer Nähe stehende Wohnhaus übergegriffen, weshalb die sechs Bewohner evakuiert werden mussten. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des Brandschadens ist das Gebäude aktuell nicht ...

mehr