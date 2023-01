POL-OG: A5, Ottersweier - Unfallflucht auf der Autobahn, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nach einer begangenen Unfallflucht am Montagmittag gegen 14:40 Uhr auf der Suche nach Zeugen. Der 74-jährige Geschädigte stellte seinen Mercedes ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Rauentaler Straße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte konnte er Beschädigungen am vorderen Stoßfänger sowie am Kotflügel feststellen. ...

