Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Mehrere Brandstellen auf Privatgrundstück +++ Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung

Celle (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 05:00 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu Bränden auf einem Grundstück in der Poststraße aus. Bei Eintreffen der Polizei waren die Flammen bereits gelöscht. Gebrannt hatte es im Bereich eines Holzlagers, eines Gartenhauses sowie an weiteren Stellen in direkter Nähe des dort befindlichen Einfamilienhauses.

Ein Zeuge hatte die Flammen auf dem Grundstück bemerkt, die Bewohner geweckt und die Feuerwehr alarmiert.

Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Hinweise von weiteren Zeugen, die am frühen Mittwochmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter Telefon 05141/277-215.

