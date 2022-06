Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Autoscheiben eingeschlagen und Brillen entwendet

Celle (ots)

Am Montagabend (27.06.2022), in der Zeit zwischen 19:30 und 20:50 Uhr, wurden auf dem Parkplatz der Sporthalle am Hölty-Gymnasium mehrere PKW gewaltsam geöffnet. Unbekannte Täter hatten Scheiben eingeschlagen und aus den PKW Brillen mit Sehstärke entwendet. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Celle unter Telefon 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell