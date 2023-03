Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei schnappt Fahrraddiebe und sucht Rad-Eigentümer (17.02.2023)

Bild-Infos

Download

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am 17. Februar 2023 haben Beamte des Polizeireviers Schwenningen zwei Fahrraddiebe dingfest machen können, die am Bahnhof in der Erzbergerstraße ein E-Bike gestohlen hatten. Die beiden 39- und 49-Jahre alten Männer hatten das Sicherungsschloss eines E-Bike der Marke "Varun" durchtrennt und sich mit dem Rad entfernt. Dabei waren sie von einem Zeugen beobachtet worden, der umgehend die Polizei verständigte. Diese konnte die beiden Diebe noch in der Nähe des Tatortes festnehmen und das Fahrrad sicherstellen. Gegen beide Männer leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

Bislang haben sich die Eigentümer des Fahrrades noch nicht bei den Beamten gemeldet. Beim Rad handelt es sich um ein blau-weißes E-Bike Fully "Varun BKXB-03", das als Klapprad ausgeführt ist. Die Polizei bittet die Eigentümer, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell