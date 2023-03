POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte zünden mobilen Jägerstand an - Flammen greifen auf Schilf über - Polizei sucht Zeugen (23.03.2023)

Konstanz (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in eine Café-Bar in der Kreuzlinger Straße eingebrochen. In den frühen Morgenstunden verschafften sich die Unbekannten unbefugt Zutritt zu der Gaststätte, hebelten im Inneren zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten daraus mehrere Geldkassetten. ...

