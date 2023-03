Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Cafe - Bar in der Kreuzlinger Straße - Polizei sucht Zeugen (26.03.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in eine Café-Bar in der Kreuzlinger Straße eingebrochen. In den frühen Morgenstunden verschafften sich die Unbekannten unbefugt Zutritt zu der Gaststätte, hebelten im Inneren zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten daraus mehrere Geldkassetten. Anschließend flüchteten die Einbrecher über ein Fenster im hinteren Bereich der Bar in Richtung Döbeleplatz, wo sie die leeren Geldkassetten zurückließen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen, denen in der Nacht auf Sonntag Verdächtiges im Bereich der Kreuzlinger Straße/Döbeleplatz aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

