POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Betrunkener Fahrgast greift Lokführer an - Polizei sucht Zeugen (25.03.2023)

Stockach (ots)

Ein betrunkener Fahrgast hat am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, einen Lokführer am Bahnhof in Stockach angegriffen. Der Unbekannte griff den 53-Jährigen beim Verlassen des am Bahnsteig 1 haltenden Zuges unvermittelt an und versuchte mit Fäusten und einer Glasflasche auf diesen einzuschlagen. Dabei erlitt der Zugführer eine leichte Verletzung an der Hand. Anschließend flüchtete der unbekannte Angreifer noch vor dem Eintreffen der Polizei. Zeugen, die den Vorfall auf dem Bahnsteig 1 beobachtet haben und Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

