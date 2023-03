POL-KN: (Hilzingen-Binningen) Defekter Heizboiler gerät in Brand (26.03.2023)

Gailingen am Hochrhein (ots) - Bei einem Unfall auf der Hauptstraße ist am Freitagnachmittag Blechschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden. Eine 78-jährige Frau fuhr mit einem VW Polo aus der Einfahrt eines Hotels auf die Hauptstraße. Dabei stieß sie mit einem in Richtung der Büsinger Straße fahrenden ...

