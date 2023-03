Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) 25.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Hauptstraße (24.03.2023)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße ist am Freitagnachmittag Blechschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden. Eine 78-jährige Frau fuhr mit einem VW Polo aus der Einfahrt eines Hotels auf die Hauptstraße. Dabei stieß sie mit einem in Richtung der Büsinger Straße fahrenden Volvo einer 48-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall schob sich der VW zudem auf einen am Fahrbahnrand haltenden Toyota Auris. Am Volvo entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, am Polo in Höhe von 4.000 Euro und am Toyota in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell