Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger waren erfolgreich und auch wieder nicht

Wsaungen (ots)

Eine Frau aus Wasungen fiel am Donnerstag auf Betrüger herein. Diese schrieben ihr eine SMS und in dieser gaben sie sich als Tochter aus. Die angebliche Tochter teilte mit, dass ihr Handy kaputt und zur Reparatur in einer Werkstatt sei. Es wurde um eine dringende Überweisung gebeten. Die Frau aus Wasungen wurde nicht stutzig und überwies den geforderten Betrag von ca. 2.200 Euro, hingegen der Forderung der Betrüger nicht per Sofortüberweisung, sonder als normale Überweisung. Kurze Zeit später rief ihre wirkliche Tochter an und so klärte sich der Schwindel auf. Glücklicherweise konnte die Überweisung, weil es sich nicht um eine Sofortüberweisung handelte, von der Bank der Geschädigten noch gestoppt werden, so dass der Frau kein finanzieller Schaden entstand. Fallen Sie nicht auf diese oder ähnliche Betrugsmaschen herein und informieren Sie die Polizei!

