LPI-SHL: Nicht auf die Betrüger hereingefallen

Hildburghausen (ots) - Richtig viel Beute machten Unbekannte in der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag (26.01.2023), 07:50 Uhr. Sie begaben sich auf die umzäunte Freifläche eines Autohauses in der Wiedersbacher Straße in Hildburghausen und schlugen bei sechs Opel Corsa die Seitenscheiben ein. Danach bauten sie die Stoßstangen, Motorhauben und Frontscheinwerfer ab. Anschließend entfernten sie sechs ...

mehr