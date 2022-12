POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Einfamilienhaus

Wetter (ots) - Am Freitagmorgen (23.12) geriet aus noch ungeklärten Gründen ein Verkaufsstand von Weihnachtsbäumen am Böllberg in Brand. Anwohner wurden gegen 04:00 Uhr auf das Feuer aufmerksam und benachrichtigten die Rettungskräfte. Durch das Feuer gerieten auch ein angrenzend geparkter Nissan X-Trail und ein Baum in Flammen. Die Holzhütte und der Pkw brannten vollständig aus, der Baumstamm konnte gelöscht werden. Es entstand lediglich Sachschaden, Personen wurden ...

