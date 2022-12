POL-EN: Wetter- Veruchter Wohnungseinbruch

Hattingen (ots) - Am Donnerstag brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:50 Uhr in ein Einfamilienhaus am Fritz-Ebert-Ring ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Sie konnten unerkannt flüchten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

