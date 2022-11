Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Mülltonnen in Werne und Langendreer

Bochum (ots)

In der Nacht zu Sonntag (13. November) musste die Feuerwehr an vier Stellen in Langendreer und Werne brennende Müllbehälter löschen, in einem Fall drohte der Brand auf ein Wohngebäude überzugreifen.

Um 1.53 Uhr brannte zunächst eine Papiermülltonne an der Wittenbergstraße in Langendreer. Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden.

Um 4.39 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache erneut ausrücken. Dieses Mal brannten am Werner Hellweg zwischen der Heroldstraße und der Limbeckstraße an zwei Stellen eine freistehende Großmülltonne und weitere Müllbehälter. Auch diese Brände konnten zügig gelöscht werden.

Um 5.46 Uhr kam es dann zum Brand von Mülltonnen direkt neben einem Wohngebäude an der Heinrich-Gustav-Straße, nur wenige Meter entfernt von der Hauptfeuerwache. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges drohte der Brand auf Wohnräume überzugreifen, das Fenster eines Kinderzimmers war bereits geplatzt und Brandrauch zog in das Gebäude. Glücklicherweise konnten die Flammen durch den Einsatz eines Strahlrohres schnell unter Kontrolle gebracht und eine Übergreifen auf das Haus verhindert werden. Auch alle Anwohner wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt. Das Gebäude wurde mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit, anschließend wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. Diese ermittelt auch in den anderen Fällen der Nacht zur Ursache.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell