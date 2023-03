Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnungsbrand

Celle (ots)

Winsen(Aller) - Am gestrigen 16.03.2023, gegen 15:50 Uhr, wird der Feuerwehr eine Rauchentwicklung in der Winsener Poststraße gemeldet. Vor Ort wird in einer Wohnung ein in Brand geratenes Sofa festgestellt und abgelöscht. Durch die starke Rauchentwicklung wird sowohl die Wohnung als auch ein angrenzendes Geschäft erheblich beschädigt. Zum Zeitpunkt des Brandes ist keine Person in der Wohnung gewesen. Die 63-jährige Bewohnerin kann zunächst nicht wieder zurück in ihre Wohnung und hat sich selbst um eine alternative Unterkunft gekümmert. Der entstandene Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Brandermittler der PI Celle haben ihre Arbeit aufgenommen und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

