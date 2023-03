Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Reetdachauses

Celle (ots)

Lachendorf/Jarnsen - Am gestrigen 16.03.2023, um 10:45 Uhr, wird ein Dachstuhlbrand im Lachendorfer Ortsteil Jarnsen, in der Straße Im Lachtetal, gemeldet. Vor Ort wird festgestellt, dass der Dachstuhl des Reetdachhauses in Brand steht. Die Löscharbeiten werden durch das Reetdach nicht unerheblich erschwert, weshalb die Löscharbeiten bis in den späten Nachmittag andauern. In der Zeit ist auch die K42, als Durchfahrtsstraße, vollgesperrt. Durch den Brand sind keine Personen verletzt worden. Die Brandermittler der Polizei Celle haben inzwischen die Arbeit aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Schaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell