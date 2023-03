Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geschwindigkeitsmessungen in Wietze

Celle (ots)

Wietze - An insgesamt vier verschiedenen Punkten haben Kollegen/-innen der Polizei Wietze am gestrigen 15.03.23 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Gegen 19:50 Uhr ereignete sich, dass der Verkehr sich leicht im Bereich der Nienburger Straße, Ecke Am Rathaus, gestaut hat. Ein aus Richtung Hornbosteler Straße kommender SUV des Fabrikats Cupra fuhr auf das Ende des Staus auf und beschleunigte dann stark um die vor ihm befindlichen Fahrzeuge zu überholen. Durch die Kollegen konnte das Kennzeichen abgelesen werden, der oder die Fahrzeugführer/-in aber nicht mehr angehalten und kontrolliert werden. Eine durchgeführte Geschwindigkeitsmessung zeigte 141 km/h an. Durch die Kollegen sind Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt worden. Die Zeugen, welche durch den SUV überholt worden sind und Fußgänger/-innen welche Zeugen des Vorfalls geworden sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Wietze unter 05146/986230 zu melden.

