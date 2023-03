POL-CE: Vogel getötet und mitgenommen

Celle (ots) - Celle - Am 14.03.2023, um 17:20 Uhr, geht der Notruf bei der Feuerwehr ein, dass es zu einem Brand in einem Haftraum in der JVA gekommen ist. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer durch Mitarbeiter der JVA gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 28-jähriger Häftling in seiner Zelle ein Feuer entfacht. Die genauen Umstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch das Feuer haben vier Mitarbeiter/-innen der JVA, bei den ...

