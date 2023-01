POL-CUX: Verkehrsunfall mit entwendetem Leichtkraftrad - Fahrer und Sozius verletzt

Cuxhaven (ots) - Geestland-Lintig. Am Sonntagmorgen (08.01.2023) wurde, vermutliche gegen 06:00 Uhr, durch bislang unbekannte Täter ein so genannter Hotrac der Marke "Schäffer" in rot von einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Lintiger Straße entwendet. Noch während der Anzeigenaufnahme durch die eingesetzten Beamten wurden weitere Straftaten in Lintig bekannt. Auf zwei Privatgrundstücken waren Lampen beschädigt ...

