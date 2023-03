POL-CE: Fahrradregistrierung bei widrigen Wetterbedingungen

Celle (ots) - Bergen/Hassel - Am 14.03.2023 kommt es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der K24 mit einer leichtverletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen fährt ein 34 jähriger Fahrzeugführer aus Winsen/Aller in Richtung Hassel. In einer Linkskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge stößt er gegen einen Baum und landet schließlich mit der linken Fahrzeugseite des Ford Transporters in dem ...

